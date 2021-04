13 करोड़ में बिके रैपर कान्ये वेस्ट के स्नीकर्स, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अमेर‍िकन रैपर कान्ये वेस्ट पिछले कुछ समय से किम कदार्श‍ियां के साथ अपने पार‍िवार‍िक रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच उनके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है. ग्रैमी अवॉर्ड के समय कान्ये द्वारा पहने स्नीकर्स एक ऑक्शन में 1.8 यूएस डॉलर मिलियन में बिके हैं. Sotheby's ने सोमवार को इस ऑक्शन की घोषणा की जिसमें स्नीकर्स की जोड़ी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है.

कान्ये ने 2008 के ग्रैमी अवॉर्ड शो में Nike Air Yeezy स्नीकर्स पहने थे. ये वेस्ट और मार्क स्म‍िथ के फैशन लाइन के प्रोटोटाइप्स थे जिसे कान्ये ने परफॉर्मेंस के वक्त पेश किया था. कान्ये वेस्ट ने 2008 के ग्रैमी अवॉर्ड शो में इन स्नीकर्स को 'Hey Mama' और 'Stronger' के परफॉर्मेंस के दौरान लोगों के सामने अपने फुटवियर फैशन को दिखाया था. उन्होंने 2013 में Nike के साथ अपने कोलाबोरेशन को खत्म कर दिया और Adidas ब्रैंड के साथ जुड़ गए.

12 साइज वाले इस ब्लैक लेदर स्नीकर्स में Yeezy फोरफुट स्ट्रैप है और लेस में ब्रैंड का सिग्नेचर Y मैडैल‍ियन है. सोमवार को हुए ऑक्शन में इसे न्यूयॉर्क के कलेक्टर रयान चैंग ने Sotheby में सेल के लिए रखा था.

