Johnny Depp के फैंस का दावा, Amber Heard कर रहीं नाटक, कोर्ट में बोले मूवी के डायलॉग

जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का मानहानि केस कई नए मोड़ ले रहा है. एम्बर हर्ड इन दिनों जॉनी के खिलाफ कोर्ट में बयान दे रही हैं. अम्बर अभी तक ग्राफिक डिटेल्स में कई भयावक वाकयों को बता चुकी हैं. हालांकि, इस किस्सों का सच होना अभी भी बाकी है. एम्बर ने जॉनी पर यौन शोषण, घरेलू हिंसा और ड्रग्स लेने जैसे बड़े इल्जाम लगाए हैं. हालांकि, जॉनी डेप का मानना कि एम्बर कोर्ट में नाटक कर रही हैं.

झूठ बोल रही हैं एम्बर

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया है कि एम्बर हर्ड ना सिर्फ झूठ बोल रही हैं. बल्कि प्रताड़ित होने की एक्टिंग भी कर रही हैं. इसके अलावा कई यूजर्स ने यह भी कहा है कि एम्बर अपने बयान में हॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज के डायलॉग बोल रही हैं. इससे भी साफ होता है कि वह जॉनी डेप को झूठ बोलकर फंसाने की कोशिश कर रही हैं. कई यूजर्स ने इस बात का सबूत भी पेश किया है.

I'd believe michael Jackson is hiding out in Hawaii before I'd believe Amber Heard's story. #JohnnyDeppVsAmberHeard pic.twitter.com/zvDo8fmV9R May 5, 2022

At one point Amber Heard said Johnny slapped her and then said “He’d rather cut off his hand”. That’s a line directly from Mildred Pierce after she slaps Veda. She literally got that from a movie. #DeppVsHeard #JohnnyDeppVsAmberHeard — Jen Bergman (@varukasawlt) May 4, 2022

If you were Watching Amber Heard and felt like some of those lines felt strangely familiar, they are. She’s stealing from film and TV and books. Here’s a thread of what I have seen so far! #AmberHeardlsALiar #JohnnyDeppVsAmberHeard #AmberHeard #JohnnyDepp pic.twitter.com/lmgDJVCIoV — Christina Pykles (@ChristinaPykles) May 5, 2022

Now this is really something. Multiple people saying this one! I haven’t seen it but this clearly sounds like she was studying up. pic.twitter.com/GCwztq3sEG — Christina Pykles (@ChristinaPykles) May 5, 2022

Still MORE!!!! Keep them coming!!!!! pic.twitter.com/ulc7ERBAbx — Christina Pykles (@ChristinaPykles) May 5, 2022

There’s MORE! These might be the craziest ones!!! Here’s the White Chicks Scene! https://t.co/QBtBfNo2xC pic.twitter.com/coVPMTJUlt — Christina Pykles (@ChristinaPykles) May 5, 2022

एम्बर बोल रहीं फिल्मों के डायलॉग

यूजर्स ने फिल्म Notting Hill, The Talented Mr Ripley और 1945 में आई फिल्म Mildred Pierce के डायलॉग को कोर्ट में अपने बयान बनाकर बोला है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर एम्बर हर्ड के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में एम्बर को फोटोग्राफर के लिए रोते हुए पोज करते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा एम्बर टिश्यू से अपनी नाक पोछ रही हैं, जिसे देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि वह कोर्ट में कोकीन ले रही थीं.

Anyone else catch amber heard doing a bump of coke today on the stand? #AmberHeardlsALiar #JohnnyDeppVsAmberHeard pic.twitter.com/DOKvwiHzlF — Ron 🇺🇸 (@KurkowskiJr) May 6, 2022

Not Amber Heard posing for a picture of her ‘crying’ in the middle of her testimony???? #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/Sf9Gwh6lif — Mary (@johnnyhellodepp) May 5, 2022

जॉनी पर एक्ट्रेस ने लगाए ये इल्जाम

एम्बर हर्ड के बयान के बारे में बात करें तो उन्होंने जॉनी पर शारीरिक और यौन शोषण का इल्जाम लगाया है. एम्बर का कहना है कि जॉनी उन्हें ड्रग्स और शराब के नशे में मारा करते थे. जॉनी ने कांच की बोतले उनके प्राइवेट पार्ट में डालकर उनका यौन शोषण किया था. साथ ही जॉनी ने उनके कपड़े फाड़ दिए थे. एम्बर का कहना ये भी है कि जॉनी ने साल 2013 में उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर कोकीन की तलाश की थी.