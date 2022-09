'डोंट वरी डार्लिंग' के प्रीमियर पर Harry Styles ने Nick Kroll को किया Kiss, Video वायरल

इन दिनों सोशल मीडिया पर वेनिस फिल्म फेस्टिवल का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जहां डोंट वरी डार्लिंग का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था. डोंट वरी डार्लिंग अपनी कहानी से हर किसी को इंप्रेस किया. वर्ल्ड प्रीमियर पर सबकुछ ठीक-ठाक जा रहा था. तभी हैरी स्टाइल्स (Styles Kisses) और निक क्रोल (Nick Kroll) ने कुछ ऐसा किया कि हर किसी का ध्यान उन पर चला गया. चलिये वायरल वीडियो की कहानी जान लेते हैं.

हैरी स्टाइल्स ने निक क्रोल को किया Kiss

कभी-कभी खुशी के लम्हे में इंसान इतना एक्साइटेड हो जाता कि वो कर जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी वैसा ही हुआ. डोंट वरी डार्लिंग के प्रीमियर के बाद फिल्म को पांच मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया. फिल्म के लिये लोगों का ये प्यार देख कर हैरी स्टाइल्स और निक क्रोल बेहद खुश नजर आये.

Harry Styles kisses Nick Kroll during the standing ovation for #DontWorryDarling. #Venezia79 pic.twitter.com/xqVPtOjwFT