6 साल पहले भी Will Smith की पत्नी का उड़ा मजाक, रिहाना की पैंटी से की तुलना

Oscar 2022 में हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) से मुक्का खाने के बाद कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) चर्चा में बने हुए हैं. विल की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) पर जोक मारना क्रिस के लिए महंगा पड़ गया. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब क्रिस रॉक ने विल स्मिथ और जेडा पिंकेट स्मिथ पर जोक मारा हो. इससे पहले साल 2016 में भी क्रिस ने कपल पर तंज कसा था. साथ ही उन्होंने रिहाना का नाम भी बीच में घसीटा था.

2016 में भी ले चुके हैं पंगे

विल और क्रिस के पंच ड्रामा (Will Smith Smacks Chris Rock) के बाद क्रिस रॉक का एक पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो में क्रिस को जेडा और विल का मजाक बनाते देखा जा सकता था. 2016 में हुए ऑस्कर अवॉर्ड (Oscar 2016) में क्रिस रॉक होस्ट थे. इस दौरान जेडा पिंकेट स्मिथ ने अकैडेमी अवॉर्ड्स में डाइवर्सिटी में कमी होने के चलते सेरेमनी को अटेंड ना करने की बात कही थी. तब अपने मोनोलॉग में क्रिस ने जेडा को ताना मारा था.

रिहाना की पैंटी पर भी किया था कमेंट

क्रिस रॉक ने तब कहा था, 'जेडा गुस्सा हैं और उन्होंने कहा है कि वह ऑस्कर्स में नहीं आएंगी. जेडा का ऑस्कर को बॉयकॉट करना बिल्कुल वैसा है जैसे मेरा रिहाना की पैंटी को बॉयकॉट करना. मुझे इनवाइट नहीं किया गया है.' क्रिस ने विल को भी नहीं छोड़ा था. उस समय विल स्मिथ को अपनी फिल्म Concussion के लिए नॉमिनेशन नहीं मिला था. इस बात का मजाक उड़ाते हुए क्रिस रॉक ने कहा था, 'यह सही नहीं है कि विल ने इतना अच्छा काम किया और उन्हें नॉमिनेशन नहीं मिला. यह भी अच्छी बात नहीं है कि वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट फिल्म के लिए उन्हें 20 मिलियन डॉलर मिले थे.'

Ok, there’s some history here with chris rock and will smith and jada pic.twitter.com/RIl54DmH9h