नेटफ्लिक्स शो Bridgerton 2 में Shah Rukh Khan की रायचंद फैमिली का साथ, जानें कैसे?

नेटफ्लिक्स शो Bridgerton के सीजन 2 का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. 2020 में शुरू हुए Bridgerton के पहले सीजन को दर्शकों से ढेर सारा प्यार मिला था. Bridgerton क्रिसमस 2020 पर रिलीज हुआ था और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर शो बना गया था. इस शो की स्टोरी, इंटिमेट सीन्स और एक्टर्स के साथ-साथ इसके म्यूजिक के भी खूब चर्चे हुए थे. अब सीजन 2 के साथ भी शो के मेकर्स एक नई और बढ़िया एल्बम लेकर आ रहे हैं. इस नई एल्बम में शाहरुख खान की एक पॉपुलर मूवी का गाना भी शामिल है.

शो में होगा करण जौहर की इस फिल्म का गाना

Bridgerton के सीजन 2 में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी खुशी कभी गम का टाइटल सॉन्ग होने वाला है. शो के क्रिएटर Chris Van Dusen ने बताया है कि इस गाने के ऑर्केस्ट्रा कवर को आप शो के चौथे एपिसोड में सुन सकेंगे. इस गाने में शाहरुख खान, काजोल, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन और करीना कपूर नजर आए थे. गाने के ओरिजिनल वर्जन को म्यूजिक कंपोजर जतिन-ललित ने बनाया था.

कट-आउट जंपसूट में Rihanna का सिजलिंग लुक, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दिए किलर पोज

Bridgerton के सीजन 2 में पॉपुलर सिंगर Miley Cyrus का गाना Wrecking Ball भी होने वाला है. ई न्यूज से बातचीत में Chris Van Dusen ने कहा, 'मैं बहुत कारणों की वजह से इन सभी गानों को चुनता हूं. हर एक गाना अपने स्पेशल तरीके से बेहद पावरफुल और इमोशनल है. मैं एक सीन के लिए कई गानों को ट्राई करता हूं और फिर परफेक्ट गाने को चुनता हूं. इस सीजन मैं हमारी म्यूजिकल प्लेलिस्ट के लिए बेहद उत्साहित हूं.'

पहले भी सुने गए हैं पॉपुलर सॉन्ग्स

कभी खुशी कभी गम के टाइटल ट्रैक को Bridgerton के सीजन 2 के लिए Kris Bowers ने कंपोज किया है. इस शो के एपिसोड 6 और 7 में रिहाना का गाना डायमंड्स, पॉपुलर बैंड पिंक का व्हाट अबाउट अस, कैल्विन हैरिस का गाना हाउ डीप इज योर लव जैसे गाने होंगे. Bridgerton के सीजन 1 में पॉपुलर बैंड Maroon 5 का गर्ल्स लाइक यू, टेलर स्विफ्ट का गाना वाइल्डस्ट ड्रीम्स और अरियाना ग्रांडे का थैंक यू, नेट गाना था.

आंखों पर डाला पिघलता मोम, रोंगटे खड़े कर देगा Vidyut Jammwal का शो, Akshay Kumar भी साथ आएंगे नजर

ये है शो की कहानी

Bridgerton सीजन 2, लेखिका जूलिया क्वीन की फेमस किताब The Viscount Who Loved Me पर आधारित है. इसमें ब्रिटिश-इंडियन एक्ट्रेस Simone Ashley और एक्टर Jonathan Bailey नजर आएंगे. शो में दोनों लीड रोल निभा रहे हैं. इसमें सिमोन के किरदार केट शर्मा और जॉनाथन के किरदार एंटनी ब्रिजरटन की लव स्टोरी को दिखाया जाएगा. ये शो नेटफ्लिक्स पर 25 मार्च को स्ट्रीम होगा.