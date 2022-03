आंखों पर डाला पिघलता मोम, रोंगटे खड़े कर देगा Vidyut Jammwal का शो, Akshay Kumar भी साथ आएंगे नजर

विद्युत जामवाल बॉलीवुड के एक्शन हीरो हैं. फिल्मों में तो उनका जबरदस्त एक्शन सभी ने देखा है. रियल लाइफ में भी वे कई स्टंट्स दिखा चुके हैं. अब जल्द ही विद्युत 16 वॉर‍ियर्स के साथ इंड‍ियाज अल्टीमेट वॉर‍ियर शो लेकर आ रहे हैं. इस शो का प्रोमो वीड‍ियो आ चुका है जिसमें एक्टर समेत अन्य जांबाजों का स्टंट रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

शो के एक स्पेशल एप‍िसोड में बॉलीवुड के ख‍िलाड़ी अक्षय कुमार भी नजर आएंगे. इस एप‍िसोड का प्रोमो सामने आया है जिसमें अक्षय भी स्टंट करते और वॉर‍ियर्स को टास्क देते नजर आ रहे हैं. विद्युत ने ये प्रोमो वीड‍ियोज शेयर किए हैं.

विद्युत ने आंखों पर डाला प‍िघलता मोम

पहले बात करें विद्युत के शो की तो इसमें एक्टर चार मेंटर्स के साथ और 16 योद्धाओं के बीच महायोद्धा की खोज करेंगे. विद्युत खुद भी मार्शल आर्ट्स के सबसे पुराने फॉर्म Kalaripayattu के जानने वाले हैं. उन्होंने Kalaripayattu करते हुए पहले भी अपने वीड‍ियोज शेयर किए हैं. शो में उन्होंने भी कुछ बेहद डरावने स्टंट्स दिखाए हैं. प्रोमो में एक्टर को अपनी बंद आंखों के ऊपर पिघलते मोम को डालते देखा जा सकता है. यह दिखने में जितना खतरनाक है उतना ही करने में जोख‍िम भरा है. ऐसे में शो में कितने रिस्की एक्शंस होंगे ये आप सोच ही सकते हैं.

