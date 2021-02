बिना मास्क-हेलमेट के पत्नी संग बाइक राइड पर निकले विवेक ओबेरॉय, पुलिस ने काट दिया चालान

पुलिस और कानून के आगे क्या सेलेब क्या आम आदमी, सभी हमेशा एक समान रहते हैं. अगर गलती होगी तो एक्शन भी लिया जाएगा और कई मौकों पर चालान भी कटता दिख जाएगा. इस बार एक्टर विवेक ओबेरॉय संग कुछ ऐसा ही हो गया है. वैलेंटाइन डे पर पत्नी संग बाइक राइड पर निकलना विवेक को भारी पड़ गया. उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करना तो एक्टर के लिए और बड़ी मुसीबत साब‍ित हुई.

विवेक ओबेरॉय का कटा चालान

दरअसल 14 फरवरी को विवेक अपनी पत्नी संग बाइक राइड पर निकले थे. बाइक चलाते समय एक्टर ने ना तो मास्क लगा रखा था और ना ही उनके सिर पर हेलमेट देखा गया. इस सब के बावजूद भी विवेक ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा- वैलेंटाइन डे की बेहतरीन शुरुआत, मैं-मेरी पत्नी और वो. मजा आ गया. विवेक का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मुंबई पुलिस की नजर भी इस पर पड़ गई. वीडियो को देखते ही एक्टर का 500 रुपये का ई चालान काट दिया गया. बताया गया है कि इंस्पेक्टर नंदकिशोर जाधव ने शुक्रवार को शाम 7.02 पर विवेक का चालान काटा है.

https://t.co/lUzdbP55co

What a start of this lovely valentine's day with Main, Meri patni aur woh! A refreshing joyride indeed!

.

.

.@harleydavidson#WohAaGayi #HarleyDavidson #valentinespecial #loveforbikes #bikesofinstagram #loveandwheels#vroomValentine pic.twitter.com/THXrBllOVi