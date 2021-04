'सिंघम' के जन्मदिन पर 'सूर्यवंशी' ने किया विश, शेयर की Then and Now फोटो

अजय देवगन अपनी कॉमेडी से सभी को हंसा भी सकते हैं, अपने एक्शन से सभी को एंटरटेन कर सकते हैं, रोमांटिक सीन भी वे बड़ी आसानी से कर लेते हैं साथ ही संजिदा रोल्स में भी अजय देवगन ने खुद को साबित किया है. एक्टर के जन्मदिन पर उनके को-स्टार अक्षय कुमार ने भी उन्हें देन एंड नाव फोटो के साथ विश किया.

अजय देवगन, अक्षय कुमार