'हीरो मटेरियल नहीं है' जैसे ताने सुनने वाले विक्रांत मैसी का फिल्मी सफर

टीवी की दुनिया में दस साल तक अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले कलाकार विक्रांत मैसी को आज पूरी दुनिया जानती है. काम बढ़िया करते हैं, एक्टिंग नेचुरल दिखती है और टैलेंट तो कूट-कूट कर भरा ही है. एक्टर ने टीवी से फिल्मों तक का सफल सफर तय कर लिया है. लेकिन इस सफर में विक्रांत ने स्ट्रगल भी देखा है, ताने भी सुने हैं और नेपोटिज्म का अनुभव भी कर लिया है.

विक्रांत का टीवी सीरियल वाला करियर

विक्रांत ने साल 2004 में टीवी की दुनिया में कदम रखा था. वे सीरियल 'कहा हूं मैं' में नजर आए थे. एक सीरियल में बढ़िया काम किया, इसलिए आगे भी सास-बहू वाले सीरियल मिलते गए और टीवी इंडस्ट्री में विक्रांत का करियर बुलंदियों को छू गया. एक्टर को उनके बालिका वधू सीरियल में श्याम वाले रोल के लिए काफी जाना जाता है. इतना कमाल का काम कर गए थे कि सभी ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री का इरफान खान बता दिया था. विक्रांत ने सीरियल तो और भी कई किए, लेकिन उनका मन फिल्मों में जा अटका. एक्टर कुछ बड़ा करना चाहते थे. वे खुद को बतौर हीरो स्थापित करने के सपने देख रहे थे.

लेकिन विक्रांत को इतनी जल्दी पंख फैलाने का मौका नहीं दिया गया. खुद विक्रांत बताते हैं कि उन्हें पहले फिल्मों में सिर्फ इसलिए काम नहीं मिलता था क्योंकि वे एक टीवी एक्टर थे. लॉजिक ये दिया जाता था कि टीवी में काम करने वाले शख्स की स्टार अपील नहीं होती. विक्रांत को ताना देते हुए यहां तक कहा गया है- 'हीरो मटेरियल नहीं है तू'. अब 10 साल तक टीवी में काम करने वाले एक्टर को लेकर अगर ऐसा बोला जाए तो बुरा तो लगता है. दिल भी टूटता है. लेकिन विक्रांत अलग मिट्टी के बने थे. उन्होंने वो बेइज्जती वाले घूट भी पी लिए और बस काम करते गए. देखते ही देखते रणवीर सिंह की लुटेरे के जरिए अपना बॉलीवुड डेब्यू कर लिया.

