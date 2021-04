स्क्रिप्ट तैयार-कास्ट भी रेडी, जल्द रिलीज होने वाली है हेरा फेरी 3?

बॉलीवुड में जब भी कॉमेडी फिल्मों का जिक्र आता है तो हेरा फेरी को उसमें शामिल करना हमेशा से काफी आम रहा है. जिस फिल्म ने कॉमेडी के मायने बदलकर रख दिए हों, जिस फिल्म ने दर्शकों को हंसाने के नयाब तरीके ढूढ़ निकाले हों, अब उस फिल्म के तीसरे पार्ट की चर्चा काफी तेज हो गई है. फिल्म को लेकर बात लंबे टाइम से हो रही है लेकिन अब कुछ पक्की जानकारी सामने आई है.

कब आ रही है हेरा फेरी 3?

हेरा फेरी के निर्माता रहे फिरोज नाडियाडवाला की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने हेरा फेरी 3 पर काम शुरू कर दिया है. फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी. एक न्यूज पोर्टल को कहा गया है कि हेरा फेरी 3 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां फिर हेरा फेरी की खत्म हुई थी. ऐसे में तमाम दर्शकों को कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं आने वाली है. इसके अलावा फिरोज ने यहां तक कह दिया है कि वे हेरा फेरी 3 तक नहीं रुकने वाले हैं. बल्कि वे अब इस फ्रैंचाइज को और बड़ा करने की तैयारी में हैं. इसी कड़ी में वे हेरा फेरी के कई सारे पार्ट बनाना चाह रहे हैं. वे दर्शकों को लंबे टाइम तक एंटरटेन करने का मन बना चुके हैं.

अक्षय कुमार होंगे हिस्सा?

फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर कहा गया है कि परेश रावल और सुनील शेट्टी फिर धमाल मचाने वाले हैं, लेकिन अक्षय कुमार को लेकर सस्पेंस बरकरार है. वे फिल्म का हिस्सा होते हैं या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है. वैसे हेरा फेरी 3 में पहले जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को लेने की तैयारी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें लेना भी कैंसिल हो गया. अब फिल्म को लेकर औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है.

No wonder we underestimate how quickly time flies. It seems I blinked, and 21 years went by. What a film we made @priyadarshandir @akshaykumar @SirPareshRawal @GulshanGroverGG #Tabu. Missing #OmPuri ji very dearly today... pic.twitter.com/vacZOUOEIw