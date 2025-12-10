ब्रेकअप पर ट्रोल हुए एक्टर विजय वर्मा, हुई तकलीफ, बोले- 'अब बस शांति की तमन्ना'

विजय वर्मा इन दिनों शोहरत को थोड़े अलग नजरिए से देख रहे हैं. एक साल से ज्यादा वक्त तक लगभग गायब रहने के बाद अब एक्टर फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज के साथ धीरे-धीरे फिर से पब्लिक की नजरों में लौट रहे हैं. यह ब्रेक कोई सोचा-समझा 'गायब होने' की प्लान नहीं था, लेकिन इससे उन्हें यह समझ जरूर आया कि लगातार ध्यान का केंद्र बने रहना चीजों को कैसे बदल देता है. खासकर जब आपकी प्राइवेट लाइफ हर किसी की चर्चा का विषय बन जाए.

और पढ़ें

जानबूझकर गायब थे विजय?

विजय वर्मा से पूछा गया कि क्या मीडिया की चकाचौंध और शोर की वजह से उन्होंने जानबूझकर दूरी बनाई थी. तो ने एचटी सिटी से बातचीत में उन्होंने खुलकर स्वीकार किया, 'काम रिलीज नहीं हो रहा था, इसलिए बातचीत बाकी हर चीज पर होने लगी थी.'

तमन्ना भाटिया के साथ विजय वर्मा का रिश्ता रोजाना की हेडलाइन बन गया था. उन महीनों में एक्टर को यह एहसास हुआ कि एक 'पब्लिक रिलेशनशिप' में रहने पर निगरानी का स्तर कितना अलग हो जाता है. विजय ने कहा कि वे मीडिया के साथ आंख-मिचौली खेलने की कोशिश नहीं कर रहे थे. बल्कि उन्होंने लगभग कोई बातचीत ही नहीं की. एक्टर ने कहा, 'मैं तो पूरी खामोशी चाहता था. लेकिन वो मुमकिन नहीं है. IC-814 द कंधार हाइजैक के बाद से मैंने प्रेस से एक शब्द भी नहीं बोला. एक भी इंटरव्यू नहीं दिया. फिर भी मेरी मौजूदगी हर जगह है और यह मेरे नियंत्रण से बाहर है.'

Advertisement

विजय ने आगे कहा, 'लेकिन यह वो चीज है जिससे हमारी इस पीढ़ी को गुजरना पड़ेगा, या तो फिर आप किसी गुफा में रहना शुरू कर दें. आपके हर फैसले और जिंदगी की हर बात पर रोज नजर रखी जा रही है. तो यही सच है. मुझे थोड़ा गैप चाहिए था, मुझे ज्यादा खामोशी चाहिए थी. लेकिन वो चीज मेरे हाथ में नहीं थी.'

तमन्ना की ओर किया इशारा

इस पल को दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि आज विजय वर्मा के करियर की तस्वीर कितनी अलग दिखती है. विजय वर्मा ने छोटे-छोटे रोल्स और नेगेटिव किरदारों से अपना सफर शुरू किया था. फिर वे भरोसेमंद लीड एक्टर बने. और अब 'गुस्ताख इश्क' के साथ वे पूरी तरह रोमांटिक स्पेस में कदम रख चुके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यह बदलाव कैसे आया. विजय, तमन्ना के साथ अपने रिश्ते की ओर इशारा करते हुए बोले, 'मुझे लगता है यह पब्लिक रिलेशनशिप में होने की वजह से स्पॉटलाइट में रहने का एक साइड-इफेक्ट था. लोगों ने मुझे एक खास नजरिए से देखना शुरू कर दिया.'

विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया ने 2023 में डेटिंग शुरू की थी. दो साल साथ रहने के बाद कपल अलग हो गया था. दोनों का रिश्ता हर दिन पब्लिक की नजरों में रहा. विजय और तमन्ना फैंस के फेवरेट कपल बन गए थे. ऐसे में दोनों के अलग होने पर सभी को झटका लगा था. सभी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो अचानक दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिये. हालांकि दोनों स्टार्स ने कभी इस कारण का खुलासा नहीं किया.

---- समाप्त ----