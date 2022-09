Liger हुई फ्लॉप, अब Vijay Deverakonda अपनी जेब से करेंगे नुकसान की भरपाई, देंगे 6 करोड़?

साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा का बॉलीवुड डेब्यू फ्लॉप हो गया है. विजय की फिल्म 'लाइगर' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी है. ऐसे में खबर आ रही है कि फिल्म के फ्लॉप होने से प्रोड्यूसर को हुए नुकसान की भरपाई विजय देवरकोंडा को खुद अपनी जेब से करनी होगी.

विजय देंगे कमाई का एक हिस्सा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'लाइगर' से जैसी उम्मीद की गई थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर वैसा परफॉर्म नहीं किया. इसकी वजह फिल्म के मेकर्स को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है. इस फिल्म को बड़े बजट के साथ बनाया गया था. साथ ही देशभर में इसका जमकर प्रमोशन किया गया था. हालांकि अपने पहले हफ्ते में फिल्म के हिंदी वर्जन ने महज 18 करोड़ रुपये की ही कमाई की.

अब न्यूज 18 की रिपोर्ट की मानें तो एक्टर विजय देवरकोंडा अपनी कमाई का एक हिस्सा प्रोड्यूसर चार्मी कौर और अन्य सह-प्रोड्यूसर्स को देंगे. बताया जा रहा है कि यह अमाउंट 6 करोड़ रुपये होगा.

प्रोड्यूसर ने रोकी दूसरी फिल्म

खबर यह भी है कि प्रोड्यूसर चार्मी ने विजय देवरकोंडा के साथ अपनी अगली फिल्म को रोक दिया है. JGM नाम की इस फिल्म को रोकने का कारण बजट में आने वाली दिक्कतों को बताया जा रहा है. 'लाइगर' के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ही इस फिल्म का भी निर्देशन कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म के दो शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली गई थी.

सोशल मीडिया से लिया ब्रेक

इन सभी खबरों के बीच चार्मी कौर ने सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है. चार्मी ने एक ट्वीट शेयर कर इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा, 'चिल करो यार. मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूं. पुरी कनेक्ट्स (प्रोडक्शन हाउस) वापस आएगा. बड़ा और बेहतर बनकर. तब तक जियो और जीने दो.'

Chill guys!

Just taking a break

( from social media )@PuriConnects will bounce back 😊

Bigger and Better...

until then,

Live and let Live ❤️