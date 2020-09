कैंसर से जंग लड़ रहे विकी डोनर एक्टर भूपेश कुमार पांड्या, इलाज के लिए चाहिए पैसे

फिल्म विकी डोनर में बेहतरीन काम कर सभी के दिलों में अलग जगह बनाने वाले एक्टर भूपेश कुमार पांड्या इस समय अहमदाबाद के अस्पताल में कैंसर से जंग लड़ रहे हैं. उन्हें फेफड़ों का 4th स्टेज कैंसर हुआ है और इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए. कोरोना काल में भूपेश की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, उनकी पत्नी की भी जॉब छूट चुकी है, ऐसे में इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना बड़ी चुनौती है.

कैंसर से जूझ रहे विकी डोनर एक्टर

इस मुश्किल समय में अब एक्टर मनोज बाजपेयी, भूपेश की मदद को आगे आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सभी से इस बेहतरीन कलाकार की मदद करने की अपील की है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- आप सभी से अपील है कि हमारे Nsd ग्रैजुएट और एक बेहतरीन कलाकार भूपेश की मदद को आगे आएं. मनोज ने ट्वीट में फंड रेजर का एक लिंक भी शेयर किया है. हर कोई इसी के जरिए एक्टर की आर्थिक मदद कर रहा है. बताया जा रहा है कि बधाई हो फेम एक्टर गजराज राव ने भी भूपेश की आर्थिक मदद की है. उन्होंने 25000 रुपये का योगदान दिया है.

Request all of you to step forward help out colleague Actor Bhupesh A Nsd graduate !! https://t.co/oRVJQvPL5C