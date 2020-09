सैंडलवुड ड्रग केस में हुई लव जिहाद की एंट्री, एक्ट्रेस संजना का हुआ धर्म परिवर्तन?

पूरे देश में इस समय ड्रग्स की काली दुनिया का सफाया करने का एक बड़ा अभियान चल रहा है. एक तरफ सुशांत केस में जब से ड्रग्स एंगल की जांच शुरू हुई है, पूरे बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ गया है. वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री, सैंडलवुड ड्रग केस में बुरी तरह फंस गई है. कई बड़े सितारों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अब उसी केस में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है. पहली बार सैंडलवुड ड्रग केस में लव जिहाद की एंट्री हो गई है.

एक्ट्रेस संजना का हुआ धर्म परिवर्तन?

बीजेपी नेता Shobha Karandlaje ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर हैरान कर देने वाला दावा किया है. उनकी नजरों में मामले में गिरफ्तार हुईं एक्ट्रेस संजना ने असल में दो साल पहले अपना धर्म परिवर्तन करवाया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- एक्ट्रेस संजना का असल नाम तो माहिरा है. उसने 2018 में ही इस्लाम कबूल कर लिया था. लव जिहाद पूरे देश में देखने को मिल रहा है. अब इसका ड्रग माफिया संग भी कनेक्शन सामने आ गया है.

Actress #Sanjjanaagalrani is actually #Mahira, got converted to Islam in 2018!#LoveJihad cases being reported across the country has links to #DrugMafia.



The evil link b/w Love-Jihad-Drug must also be seriously probed & their motive to stir the social harmony must be stopped! pic.twitter.com/yR6EjqYHYS