उन्नाव में लड़कियों की मौत पर बरसीं स्वरा- क्या होना बाकी है? राष्ट्रपति शासन लागू हो

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में जब से दो नाबालिग लड़कियों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है और एक लड़की अपने जीवन के लिए लड़ रही है, तभी से सूबे की योगी सरकार पर फिर लोगों का गुस्सा फूटा है. कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है, बॉलीवुड का गुस्सा भी सातवें आसमान पर नजर आ रहा है.

उन्नाव घटना से भड़का बॉलीवुड

उन्नाव की इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड का एक तबका एक्टिव हो गया है. स्वरा भास्कर से लेकर ऋचा चड्ढा तक, कई सेलेब्स ने इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा की है और कई तो ऐसे भी सामने आए हैं जो सीधे सीएम योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं. इस मामले पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की तरफ से कई ट्वीट किए गए हैं. एक तरफ उन्होंने यूपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी ट्वीट में यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी कह डाली है.

स्वरा का सीएम योगी पर निशाना

स्वरा ने ट्वीट में लिखा है- महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद भी जब दोषियों को सजा नहीं मिलती है, तब उन्नाव जैसी घटनाएं होती हैं. ऐसा तो तभी होता है जब सरकार जनसेवा को छोड़ मंदिर और गाय पर अपना ध्यान केंद्रित करती है. स्वरा का तल्ख अंदाज सिर्फ यही नहीं रुकता है. वे यूपी के मुख्यमंत्री पर भी कई सवाल खड़े करती हैं. स्वरा ने लिखा है- और क्या होना बाक़ी है???? उत्तर प्रदेश में और क्या होना है कि अजय बिष्ट की सरकार का इस्तीफ़ा मांगा जा सके.. और राष्ट्रपति शासन लागू हो?

Make no mistake.. horror in Unnao is the result of a culture of impunity enjoyed by criminals.. especially in cases of crimes against women.. Dalit Women.. this is what happens when you sacrifice governance to the altar of the cow, the temple & a relentless politics of bigotry.. https://t.co/lMi9aRHX6n — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 18, 2021

ऋचा चड्ढा ने कसा तंज

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी इस घटना पर दुखा जाहिर करते हुए अपने विचार रखे हैं. उनकी नजरों में अब इस मामले का अंजाम भी हाथरस कांड जैसा नहीं होना चाहिए. ऋचा ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है. उनकी माने तो इस धरती पर ही स्वर्ग और नरक मौजूद हैं, उन्नाव की धरती महिलाओं के लिए नरक बन गई है. सावधान इंडिया को होस्ट कर चुके सुशांत सिंह भी उन्नाव घटना से काफी नाराज हैं. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है- एक बेटी तो बचा लो सरकार.

Heaven and hell exist on earth and Unnao is hell for women, particularly the most vulnerable of them. Prayers for the girl who's battling for her life, cold rage that this keeps happening. Unnao will NOT be Hathras. Bring the guilty to justice, now. #Unnao #DalitLivesMatter — TheRichaChadha (@RichaChadha) February 18, 2021

अनुभव ने सरकार से क्या कहा?

डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने भी अपनी फिल्म आर्टिकल 15 के एक सीन को याद करते हुए बताया है कि आर्दश माहौल और पुलिस वाले कैसे होते हैं. अनुभव ने लिखा है- वो तैलाब वाला सीन याद है आर्टिकल 15 का जब एक लड़की को ढूढ़ने के लिए सभी पुलिस वाले काम पर लग जाते हैं. उस सीन को उन्नाव में शूट किया गया था. तब कई गांव जाने का मौका मिला था. कई नौजवान तब इकट्ठा हुआ करते थे. भगवान सभी का भला करे. अब अनुभव के इसी ट्वीट पर कुछ लोगों ने ट्वीट कर कहा है कि वैसा कर्मठ रवैया और माहौल सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है.

Remember that swamp scene in #Article15 that all the cops cross to find the missing girl??? That was shot in Nawabganj, Unnao. I visited so many villages in that vicinity at the time. So many young ones would gather to watch us look at them and their homes. God bless them all. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) February 18, 2021

इस घटना पर और भी कई सेलेब्स रिएक्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ट्वीट जरूर अलग है लेकिन सभी का समान भाव से प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है. सभी यही अपील कर रहे हैं कि इस मामले में तेज कार्रवाई हो और सभी दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए.