क्या शिवसेना जॉइन करने वाली हैं ऋचा चड्ढा? एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. ऋचा ने हाल ही में एक्ट्रेस पायल घोष से मानहानि के केस को जीता है. अब ऋचा चड्ढा राजनीति जॉइन करने को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. असल में एक ट्विटर यूजर्स ने ऋचा ने पूछा कि क्या वे महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी शिवसेना को कोइन कर रही है?

यूजर के इस सवाल का कारण ऋचा चड्ढा द्वारा तीर और धनुष की फोटो शेयर करना था, जो कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह है. यूजर ने लिखा, 'क्या आप शिवसेना जॉइन करने वाली है. आपने पहले अपने ट्वीट में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को मेंशन किया था.' इसके जवाब में ऋचा चड्ढा ने जल्दी से कहा, 'ओह्ह नहीं नहीं. एक एकदम अलग बात है. इसके बारे में मुझे भी हाल ही में पता चला है. ये #TeamBaan (टीम बाण) का चिन्ह है.'

Ohhhh. No no. It’s an entirely different thing. Even I discovered (was happy to) recently. It’s the #TeamBaan symbol ! ❣️🏹 https://t.co/HJTB1lv81b