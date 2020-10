सफल सर्जरी के बाद बच्ची ने कहा- सोनू सर को गले लगाना है, मिला ये जवाब

एक्टर सोनू सूद ने समाज के हर वर्ग के साथ अपना एक नाता जोड़ लिया है. क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सभी सोनू सूद के फैन बन गए हैं और उनके काम की तारीफ करते नहीं थकते. सोनू भी किसी वर्ग को निराश होने का एक भी मौका नहीं दे रहे हैं. इंसान कोई भी क्यों ना हो, वो किसी भी जाति से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, अगर वो मुसीबत में है तो सोनू सूद तुरंत उसकी मदद करते हैं. एक्टर का ये अंदाज सभी का दिल जीत रहा है.

सोनू से मिलना चाहता है बच्ची

अब सोनू सूद की वजह से एक छोटी बच्ची की जान बच गई है. जब परिवार की तरफ से सोनू सूद से एक बच्ची का ऑपरेशन करवाने की अपील की गई तो एक्टर ने बिना देरी उसको अस्पताल में भर्ती करवाया और उसका सफल ऑपरेशन हो पाया. अब जब बच्ची स्वस्थ है वो सोनू सूद से मिलना चाहती है. वो सोनू को गले लगाना चाहती है. ट्वीट में लिखा है- सर हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया. मेरी बच्ची आपको गले लगाना चाहती है. उसकी सर्जरी करवाने के लिए शुक्रिया. क्या आपका पैर छू पाना संभव होगा. हमारे लिए आप भगवान से कम नहीं हैं.

@sonusood sir . I am MV Subba Rao.Thank u @sonusood sir for supporting us. My baby want to hug you and say thanks for his surgery. Will it be possible to touch ur feet n take blessing. Because u are not less than god for us🙏thank u @sonusood sir @GovindAgarwal_ sir pic.twitter.com/whwUuS0Pox