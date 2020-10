बच्चे को डांस सिखाते-सिखाते खुद को मारने लगे टाइगर श्रॉफ, मजेदार है वीडियो

एक्टर टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन से तो सभी को हैरान करते ही हैं, इसके अलावा उनका डांसिंग स्टाइल भी काफी बेहतरीन है. वे हर तरह का डांस काफी आसानी से कर लेते हैं. लेकिन फिर भी अगर किसी को डांस सिखाने की बात आए तो शायद टाइगर भी उस काम में फेल हो जाएं. अब ऐसा हम नहीं बल्कि खुद टाइगर ने बताया है.

टाइगर ने सिखाया बच्चे को डांस

इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में टाइगर एक छोटे बच्चे को डांस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वे उस बच्चे के साथ वॉर के गाने जय जय शिव शंकर पर डांस कर रहे हैं. लेकिन डांस तो दूर वो बच्चा हिल भी नहीं रहा है. टाइगर लगातार उसे डांस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश फेल हो रही है. वीडियो के अंत में बच्चा डांस तो नहीं करता लेकिन खुद को मारने लगता है. वो लगातार अपने पैरो पर हाथ मारता रहता है. ये देख टाइगर भी उस बच्चे की कॉपी करने लगते हैं.

