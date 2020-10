कपिल देव की हुई एंजियोप्लास्टी, रितेश देशमुख ने की जल्द ठीक होने की प्रार्थना

पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की एंजियोप्लास्टी की गई है. वो दिल्ली के अस्पताल में एडमिट हैं. कपिल की एंजियोप्लास्टी की खबर सामने आने के बाद से हर कोई उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है. बॉलीवुड स्टार्स भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. एक्टर रितेश देशमुख ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है.

रितेश ने की कपिल देव के जल्द ठीक होने की प्रार्थना

रितेश देशमुख ने लिखा- कपिल देव जी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. जल्दी ठीक हो जाइए सर. इसी के साथ रितेश देशमुख ने कपिल देव के दो फोटो भी शेयर किए हैं. एक फोटो में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिए दिख रहे हैं. तो दूसरे में वो शॉट लगाते नजर आ रहे हैं.



Wishing @therealkapildev ji a speedy recovery. Get well Soon Sir. pic.twitter.com/VNF5B60lMA