सुशांत केस: सीबीआई के साथ होने वाली AIIMS टीम की बैठक टली, खुलने हैं कई राज

सुशांत सिंह राजपूत केस में AIIMS की रिपोर्ट का सभी को इंतजार है क्योंकि तभी ये साफ हो पाएगा कि ये सुसाइड का मामला है या फिर मर्डर का. लेकिन लगता है अभी ये इंतजार और लंबा होने वाला है. खबरों के मुताबिक AIIMS डाक्टरों की जो बैठक सीबीआई के साथ होने वाली थी, अब वो मंगलवार तक पोस्टपोन कर दी गई है.

CBI के साथ एम्स के डॉक्टरों की बैठक में विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर चर्चा होनी है. उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग के बाद ही सुशांत से जुड़े कई राज खुल सकते हैं. सुशांत केस में सीबीआई की एसआईटी टीम ने वरिष्ठ अफसरों को अब तक की जांच का ब्योरा दे दिया और अब तक जुटाए सबूतों की जानकारी भी दी है. सीबीआई की फॉरेंसिंक टीम ने भी सुशांत की मौत के केस में रिपोर्ट और क्राइम सीन री-क्रिएशन से जुड़ी तस्वीरें भी सौंपी हैं. बता दें कि सुशांत केस की सीबीआई जांच अभी भी जारी है.

सुशांत के स्टैच्यू को देखकर इमोशनल हुई बहन

बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की मांग लंबे समय से हो रही है. फैन्स ऑनलाइन पिटीशन साइन कर मैडम तुसाद लंदन में सुशांत के मोम के पुतले के बनाने की मांग की. अब मैडम तुसाद में तो नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक मूर्तिकार ने तब कमाल कर दिखाया जब उसने सुशांत सिंह राजपूत का खूबसूरत वैक्स स्टैच्यू तैयार कर दिया. सोशल मीडिया पर इस स्टैच्यू की तस्वीर और वीडियो वायरल हैं.

Felt as if Bhai came Alive! Thank You! 🙏❤️🙏 #Message4SSR pic.twitter.com/ZyuZDqGyOm