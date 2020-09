सुशांत का वैक्स स्टैच्यू देख इमोशनल हुईं बहन श्वेता, बोलीं- 'लगा भाई जिंदा हो गया'

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की मांग लंबे समय से हो रही है. फैन्स ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम छेड़ रखी है जिसके तहत ये मांग लगातार उठाई जा रही है. शेखर सुमन तक ने इस मांग का समर्थन किया है. अब मैडम तुसाद में तो नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक मूर्तिकार ने तब कमाल कर दिखाया जब उसने सुशांत सिंह राजपूत का खूबसूरत वैक्स स्टैच्यू तैयार कर दिया. सोशल मीडिया पर उस स्टैच्यू की तस्वीर वायरल हो गई.

सुशांत का स्टैच्यू देख इमोशनल बहन

अब उस वैक्स स्टैच्यू को देख सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति भी इमोशनल हो गई हैं. वे उस मूर्तिकार की तारीफ करते नहीं थक रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो शेयर किया है जिसे देख समझ आ रहा है कि कितनी मेहनत के बाद ये स्टैच्यू तैयार किया गया. उस वीडियो को शेयर करते हुए श्वेता लिखती हैं- ऐसा महसूस हुआ कि भाई फिर जिंदा हो गया. आप का शुक्रिया. सोशल मीडिया पर इस समय हर कोई उस मूर्तिकार की तारीफ कर रहा है. इस बेमिसाल कलाकारी को काफी सम्मान दिया जा रहा है.

Felt as if Bhai came Alive! Thank You! 🙏❤️🙏 #Message4SSR pic.twitter.com/ZyuZDqGyOm