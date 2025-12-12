scorecardresearch
 
'द फैमिली मैन' सीजन 3 में अधूरी रह गई श्रीकांत की कहानी, कब आएगा सीजन 4? मेकर्स ने दिया अपडेट

'द फैमिली मैन' के डायरेक्टर्स राज और डीके ने अपने नए इंटरव्यू में सीरीज के नए सीजन का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि श्रीकांत की कहानी बीच में अधूरी छोड़ने के बाद नया सीजन जल्द आएगा.

कब आएगा फैमिली मैन का चौथा सीजन? (Photo: Movie poster)
मनोज बाजपेयी स्टारर 'द फैमिली मैन' वेब सीरीज हर किसी को पसंद आई है. इसमें दिखाए गए रॉ-एक्शन, कहानी और सस्पेंस से हर किसी को जुड़ाव महसूस हुआ है. हाल ही में इसका तीसरा सीजन भी आया, जो काफी ज्यादा देखा और पसंद किया गया. लेकिन मेकर्स ने सीरीज को बड़े अजीब ट्विस्ट के साथ खत्म किया.

कब आएगा 'द फैमिली मैन' का चौथा सीजन?

सीजन 3 में श्रीकांत यानी मनोज बाजपेयी की कहानी का काफी अजीब तरह से अंत किया गया. मेकर्स ने अगले सीजन की कहानी सेटअप करने के लिए, सीजन 3 के फिनाले एपिसोड में एक क्लिफहैंगर छोड़ा जिससे फैंस हैरान रह गए. अब उन्हें ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आखिर 'द फैमिली मैन' का अगला सीजन कब रिलीज होगा.

हाल ही में सीरीज के मेकर्स राज निदिमोरू और डीके ने 'द फैमिली मैन' सीजन 3 की कहानी अधूरी छोड़ने और सीजन 4 की रिलीज डेट पर बात की. एक इंटरव्यू में राज ने शो में आए उस क्लिफहैंगर पर कहा, 'हमारे पास एक बड़ा प्लान है और ये क्लिफहैंगर उस कहानी के मिडपॉइंट के लिए एक स्टॉप की तरह है.'

डायरेक्टर डीके ने आगे सीरीज की रिलीज डेट पर भी बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने कहा, 'क्या चौथा सीजन जल्द ही आएगा? लगता है हमें इंतजार करना पड़ेगा.' डीके ने आगे हिंट दिया कि चौथा सीजन, तीसरे सीजन के मुकाबले जल्द रिलीज होगा. मालूम हो कि 'द फैमिली मैन' के दूसरे और तीसरे सीजन में 4 सालों का अंतर है.

इसका दूसरा सीजन जून 2021 में रिलीज हुआ था. इसी बातचीत में डीके ने आगे सीजन 3 में आई देरी का भी कारण बताया. उन्होंने कहा, 'हमें इसकी रिसर्च में थोड़ा समय लगा. इस सीरीज की कहानी भले ही काल्पनिक हो, मगर इसे देखते हुए हमेशा ऐसा महसूस होना चाहिए कि इसके इवेंट्स असल जिंदगी में हुए हों.'

बता दें कि 'द फैमिली मैन' में इस बार जयदीप अहलावत की एंट्री हुई है. उनका किरदार 'रुकमा' एक ड्रग्स और हथियारों के तस्कर का है और अपनी पार्टनर की मौत के बाद अचानक पिता बनने के लिए मजबूर हो जाता है. फैंस को जयदीप की एंट्री काफी पसंद आई थी. अब देखना होगा कि सीजन 4 में उनका किरदार कितना भौकाल मचाता है. 

