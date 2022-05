Ranvir Shorey ने की ताज महल के कमरे खोलने की मांग, यूजर्स बोले- दिमाग खोलने की जरूरत

दुनिया के सात अजूबों में से एक ताज महल को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है. इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताज महल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इसके 22 कमरों को खोलने की मांग की गई थी. कहा गया था कि बंद पड़े इन 22 कमरों के खुलने से पता चला जाएगा कि ताज महल के अंदर मंदिर है या नहीं. अब इसी पर चुटकी लेते हुए एक्टर रणवीर शौरी ने ट्वीट किया है.

रणवीर ने किया ट्वीट

ताज महल के कमरों को खोलने के लिए ट्विटर पर यूजर्स भी मांग कर रहे हैं. इस बीच रणवीर शौरी ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'विश्वास नहीं होता कि 21वीं शताब्दी में, आजादी के 70 साल बाद भी, भारत में राष्ट्रीय ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें ताले लगे हुए सीक्रेट कमरे हैं. प्लीज इनको खोलो और हमको बताओ वहां क्या है. ताकि हम भी इंडिआना जोन्स जैसी फिल्में बना सकें.'

Can’t believe that in the 21st century, and after more than 70 years of Independence, #India still has national monuments with secret “locked basement rooms”! Please inko kholo aur humko batao vahan kyaa hai! So we can make Indiana Jones type of movies about it. 😉