कंगना का तापसी पर तंज, ऐसी दुनिया में नहीं रहना जहां टैलेंट की सुपरनोवा रहती हैं

कंगना रनौत अपनी बेबाकी और दूसरों से पंगे लेने के लिए जानी जाती हैं. हर मुद्दे पर खरी-खरी कहने वाली कंगना अक्सर ट्विटर पर तापसी पन्नू से भिड़ती नजर आ जाती हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर तापसी पर निशाना साधा था. तापसी के नए फोटोशूट को देखते हुए कंगना ने ट्वीट किया था, कि तापसी उनकी बड़ी फैन हैं और हमेशा उन्हें कॉपी करती हैं.

कंगना ने किया तापसी पर तंज

हाल ही में तापसी पन्नू ने एक मैग्जीन के साथ फोटोशूट कराया है. इस फोटोशूट की एक फोटो को देखने के बाद कंगना का मानना है कि तापसी ने उनका पोज कॉपी किया है. बस इसी को लेकर कंगना ने एक ट्वीट कर दिया. उन्होंने एक फैन द्वारा तापसी और उनकी शेयर की फोटो पर लिखा,''हाहाहा मैं खुश हूं. ये मेरी सच्ची फैन है. इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है मुझे देखना और कॉपी करना, ये काफी इम्प्रेस करने वाली बात है. साथ किसी और महिला सुपरस्टार ने पॉप कल्चर पर वैसे राज नहीं किया है जैसे मैं करती हूं. मिस्टर बच्चन के बाद, मैं वो सुपरस्टार हूं जिसकी सबसे ज्यादा नकल की जाती है.''

Ha ha ha I am flattered, she is a true fan, dedicated her whole existence to study and impersonate me to the point of dessolution it is rather impressive, also no other female superstar has taken over pop culture the way I have I am the most mimicked superstar after Mr Bachchan. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 9, 2021

बिना नाम लिए तापसी ने दिया जवाब

कंगना रनौत के इस ट्वीट के कुछ समय बाद तापसी पन्नू ने एक ट्वीट किया, जिसे पढ़कर साफ समझ आ रहा था कि वह कहीं न कहीं कंगना रनौत पर तंज कस रही हैं. तापसी पन्नू ने अमरीकी लेखक Robert A. Heinlein की कही बात को ट्वीट किया, जिसमें लिखा था - “एक सक्षम और आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी भी चीज में ईर्ष्या करने में असमर्थ होता है. ईर्ष्या आमतौर पर न्यूरोटिक असुरक्षा का लक्षण है.”

दुनिया छोड़ने को तैयार कंगना

तापसी ने इस पोस्ट के जरिए किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह कंगना के बारे में है. अब कंगना पर तंज किया जाए और वो जवाब ना दें ऐसा भी नहीं हो सकता. कंगना ने तापसी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, “इस जीनियस के सामने मेरा क्या भविष्य है, यह सोचकर मैं बहुत घबराती और जलती हूं. दूसरों का तो नहीं पता लेकिन मैं ऐसी दुनिया में नहीं जीना चाहती जहां इसके जैसी आर्ट, ब्यूटी और टैलेंट की सुपरनोवा रहती है...''

What is my future before this genius, it makes me so anxious and jealous to even think about it, I don’t know about others but I don’t want to exist in a world where this supernova of art, beauty and talent exists... — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 10, 2021

इन प्रोजेक्ट्स में कर रहीं तापसी-कंगना काम

वैसे बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कंगना और तापसी के बीच टक्कर देखने को मिली है. दोनों में अक्सर बहस होती रहती है. कंगना कई बार तापसी पर खुद को कॉपी करने का इल्जाम लगा चुकी हैं. दोनों ही के फिल्मी प्रोजेक्ट की बात करें तो हाल ही में कंगना ने थलाइवी की शूटिंग पूरी की थी और अब वह धाकड़ फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. तापसी पन्नू के पास इन दिनों काम का भंडार हैं. उनकी कई फिल्में लाइन में हैं. इसमें शाबाश मिठू, रश्मि रॉकेट, लूप लपेटा, हसीन दिलरुबा जैसी फिल्में शामिल हैं.