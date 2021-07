हसीन दिलरुबा: क्रिटिक्स ने लगाया टॉक्सिक प्यार के महिमामंडन का इल्जाम, तापसी पन्नू ने दिया जवाब

तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा लगातार चर्चा में बनी हुई है. फिल्म को मिक्स से लेकर कई निगेटिव रिव्यू मिलने के बाद फिल्म से जुड़ी अलग-अलग बातों पर क्रिटिक्स सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्वीट किया कि हसीन दिलरुबा Misogyny और मर्दों के टॉक्सिक बर्ताव को बढ़ावा देती है. इसपर तापसी पन्नू ने फिल्म को डिफेंड किया है.

टॉक्सिक लव का हुआ महिमामंडन?

निर्देशक और निगम पार्षद यास्मीन किदवई ने हसीन दिलरुबा को लेकर ट्वीट किया कि फिल्म में टॉक्सिक मैस्कुलिन लव का महिमामंडन किया गया और महिलाओं को रसाई में अपने स्किल न दिखा पाने पर उसे कोई हक ना दिए जाने को भी दिखाया गया है. साथ ही घरेलू हिंसा को सही बताया गया है.

इसके जवाब में तापसी पन्नू ने लिखा, 'अगर हम नहीं चाहते कि जिस समाज में हम रहते है फिल्मों में उसे दिखाया जाए तो फिर हमें उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देना चाहिए जो सिनेमा की आवाज को सच्चाई दिखाने के लिए दबाना चाहते हैं.'

If we want films to not reflect the society we live in and constantly present what is the ideal world to be in then I think we should stop raising voice against all those powers too that suppress the voice of cinema when reality is projected. https://t.co/WQfzFlGk44