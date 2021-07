'हसीन दिलरुबा' की आड़ में तापसी पर पर्सनल अटैक! एक्ट्रेस बोलीं 'फिल्म और किरदार का रिव्यू करें'

तापसी पन्नू अपनी हालिया रिलीज फिल्म हसीन दिलरूबा को मिल रहे निगेटिव रिव्यूज से परेशान हैं. तापसी का कहना है कि कई रिव्यूज में उनपर पर्सनली अटैक किया जा रहा है. इसके साथ ही उनकी फिल्म से ज्यादा हॉलीवुड फिल्म द टुमोरो वॉर को तरजीह दी जा रही है.

सोशल मीडिया पर तापसी की फिल्म हसीन दिलरुबा को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं. एक ओर जहां अच्छे रिव्यूज पर तापसी क्रिटिक्स को धन्यवाद दे रही हैं, तो वहीं कुछ रिव्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तापसी ने लिखा है कि यहां हॉलीवुड की तरह फिल्मों के एक्सपेरिमेंट को पसंद नहीं किए जाते हैं.

शायद बाहर काम करने से मदद मिलेगी

दरअसल वेब स्ट्रीम पर तापसी की फिल्म के साथ क्रिस प्रैट की फिल्म द टुमोरो वॉर भी रिलीज हुई है. ऐसे में किसी रिव्यूवर ने हसीन दिलरुबा से बेहतर विकल्प द टुमोरो वॉर को बताया था. वहीं एक और क्रिटिक इस पर अपनी असहमति जताते हुए तापसी के हसीन दिलरुबा के समर्थन पर पोस्ट करते हैं.

इस पर तापसी जवाब में लिखती हैं, सर हॉलीवुड है न, सब चलता है. खामियों को नदरअंदाज कर ऐसी फिल्में एस्पिरेशनल रही हैं. हम यहां जितनी मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें,ये हमेशा छोटा ही लगता है. इसलिए हम उन्हें अनावश्यक लगते हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें. शायद L.A से बाहर काम करने में मदद मिलेगी.

पर्सनल अटैक से हैं परेशान

वहीं रिव्यूज में अपने पर हो रहे पर्सनल अटैक का विरोध कर तापसी कहती हैं, लोगों को फिल्म और उसके किरदार का रिव्यू करना चाहिए. न कि उन आर्टिस्ट्स की पर्सनल लाइफ पर, जो अपने किरदार में जान फूंक देने की हर कोशिश में लगे रहते हैं. फिल्म रिव्यू के दौरान उनके करियर चॉइस को लेकर जज करना सही नहीं है.

Exactly! Also they should review THE FILM and the CHARACTERS not take personal digs at people who portray those characters and assess n judge their career choices in a film review.

Audience has a brain of their own let them decide what they like! https://t.co/y7rgpcTqPq