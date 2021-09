तापसी पन्नू को एथलेटिक्स बॉडी पर यूजर्स ने घेरा, एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपनी आने वाली फिल्म 'रश्मि रॉकेट' के जबरदस्त ट्रेलर से एक बार फिर अपने फैन्स को प्रभावित किया है. 'रश्मि रॉकेट' के बारे में सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से तापसी पन्नू ने कैरेक्टर निभाया है, उसकी काफी तारीफ हो रही है. हालांकि, कैरेक्टर की तरह ढलने के लिए तैयारी करने के दौरान तापसी पन्नू पर कई तरह के कॉमेंट्स भी सामने आए. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनकी एथलेटिक्स बॉडी को लेकर तापसी पर निशाना साधा.

तापसी ने कही यह बात

कई यूजर्स ने तापसी पन्नू के नए लुक को देखकर उन्हें मर्द से लेकर न जाने क्या-क्या तक कह दिया. तापसी का जेंडर तक बदलकर उन्हें ट्रोल किया गया. एक्ट्रेस ने अब सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को पलटवार कर उनका मुंह बंद करने की कोशिश की है. एक्ट्रेस तापसी ने लिखा, ''दिल से शुक्रिया, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें वास्तव में बिना उनकी किसी गलती के यह सब रोजाना सुनना पड़ता है.''

Heartfelt thank you

From yours Truly.

But there are many women who actually hear this daily for no fault of theirs.

An ode to all the athletes who give their sweat and blood to the sport and their nation and still get to hear this. #RashmiRocket #AbUdneKaTimeAaGayaHai pic.twitter.com/ASTJ2UdkZc