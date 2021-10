Aryan Khan को मिला Sonu Sood का सपोर्ट! स्वरा भास्कर ने लखीमपुर कांड पर जताई नाराजगी

देश में इस वक्त दो खबरों ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है. एक तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस पर लोग की नजरें ट‍िकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश स्थ‍ित लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना की लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी अब इस मामले में अपनी नाराजगी जाह‍िर की है.

स्वरा ने ट्वीट किया- 'मंत्री का बेटा जिसने जानबूझ कर चार लोगों को मार डाला (वीड‍ियो मे उसका सबूत भी है) वो घर में आराम कर रहा है, जबकि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान हैश लेने के कारण जेल में है. मतलब नए भारत में बर्बरता से किया मर्डर ज्वॉइंट स्मोक करने से ज्यादा स्वीकार्य है.'

Ministers son who wilfully mowed 4 people to death (evidence caught on video) is chilling at his home, while @iamsrk ’s son #AryanKhan is in jail for smoking hash.

Apparently in #NewIndia brutal murder is more acceptable than smoking a joint! 🙏🏽 https://t.co/Pf5RSRPx5A