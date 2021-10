जब 15 साल के Aryan Khan को लोगों ने कहा था भाई Abram का 'पिता', हुआ था बुरा असर

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कानूनी दांव-पेंच में फंसते ही जा रहे हैं. 8 अक्टूबर को मुंबई के किला कोर्ट ने उनकी जमानत याच‍िका खार‍िज कर दी और उन्हें आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया. आर्यन की बढ़ती मुश्क‍िलों से पापा शाहरुख समेत पूरा पर‍िवार चिंतित है. इस बीच आर्यन से जुड़े विवाद और उनकी दर‍ियादिली के किस्से भी सामने आए हैं. आज हम उनसे जुड़े ऐसे ही एक चर्च‍ित अफवाह का जिक्र कर रहे हैं.

आर्यन-अबराम में है 15 साल का अंतर

सबसे पहले बता दें आर्यन, शाहरुख और गौरी खान के बड़े बेटे हैं. आर्यन (1997) के बाद बेटी सुहाना (2000) हैं और फिर 13 साल बाद शाहरुख और गौरी बेटे अबराम के पेरेंट्स बने. अबराम का जन्म सरोगेसी के जर‍िए हुआ था. आर्यन और अबराम में 15 साल का अंतर है. दोनों भाई देखने में काफी मिलते जुलते हैं. यही वजह है कि लोग अबराम को आर्यन का बेटा कहने लगे थे.

शाहरुख ने TedEx Talk में की थी इसपर चर्चा

2017 में TedEx Talk में शाहरुख खान ने लोगों की इस गलतफहमी पर बात की थी. उन्होंने कहा- 'चार साल पहले, मेरी पत्नी गौरी और मैंने तीसरा बच्चा करने का फैसला लिया. उस वक्त लोग ये दावा कर रहे थे कि अबराम मेरे बड़े बेटे आर्यन का बच्चा है जो कि उस वक्त महज 15 साल का था. जिस किसी ने भी यह अफवाह फैलाई उसने एक फेक वीड‍ियो जिसमें आर्यन यूरोप में नजर आए, के सहारे यह दावा किया था.'

