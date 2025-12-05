ICU में भर्ती स्वरा भास्कर के ससुर, जिंदगी से लड़ रहे जंग, एक्ट्रेस के पति बोले- भगवान उन्हें...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. उनसे पति फहाद अहमद के पिता और एक्ट्रेस के ससुर ICU में भर्ती हैं. कुछ दिनों पहले उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लाया गया जहां उनकी सर्जरी हुई. इस बात की जानकारी स्वरा ने 30 नवंबर को दी थी. अब इतने दिनों बाद उनके ससुर की कैसी तबीयत है, इसके बारे में एक्ट्रेस के पति ने बताया है.

स्वरा भास्कर के ससुर की कैसी है तबीयत?

फहाद अहमद ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पिता की तस्वीर के साथ एक इमोशनल नोट जारी किया. जिसमें वो बताते हैं कि उनके पिता इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहे हैं. उन्होंने ऐसे पल में फैंस से अपील की है कि वो उनके पिता के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें.

फहाद ने अपने पिता के लिए लिखा, 'मेरे पिता ने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्होंने हर एक को बेजोड़ शालीनता, साहस और विश्वास के साथ जीता है. परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना रही हों, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे बेस्ट शिक्षा, बेस्ट मौके और वैल्यूज से भरपूर जिंदगी देने में कभी समझौता नहीं किया.'

'अपने पूरे सामाजिक कार्य जीवन में, उन्होंने हजारों मरीजों की मदद की है. उनके सबसे मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े रहे हैं और उन्हें ठीक होने में मदद की. आज, वही इंसान जिसने इतने सारे लोगों को ठीक किया, अपने इलाज के लिए आईसीयू में ले जाया जा रहा है और अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है. इस समय, हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि उन्हें अपनी दुआओं में शामिल करें. आपकी दुआएं, आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं. भगवान उन्हें शक्ति, पूरी और अच्छी सेहत दें.'

बता दें कि स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से लव मैरेज की थी. दोनों की शादी साल 2023 में हुई थी, और उसी साल कपल ने एक बेटी को भी जन्म दिया था. इसी दौरान स्वरा काफी समय तक फिल्मों से भी गायब रहीं. मगर फिर उन्हें हाल ही में अपने पति के साथ टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' पर देखा गया.

