जब नीति आयोग संग सुशांत का हुआ था टाइअप, फैमिली ने शेयर किया वीडियो

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन अभिनेता थे. उनका दिमाग भी काफी तेज था. तारों की दुनिया में रुचि रखने वाले सुशांत को एक बार मोदी सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग संग काम करने का भी मौका मिला था. सुशांत के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है.

जब नीति आयोग संग सुशांत का हुआ था टाइअप

वीडियो में सुशांत डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वे भीम एप पर अपने विचार रख रहे हैं. एक्टर अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान पर भी जोर दे रहे हैं. वे कह रहे हैं कि देश के ज्यादातर सेक्टर में ये भागीदारी अभी मिसिंग दिखती है. सुशांत जिस आत्मविश्वास से उस वीडियो में हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, वो देख हर कोई हैरान रह गया है. सुशांत की हर मुद्दे पर बेहतरीन नॉलेज सभी को इंप्रेस कर रही है. खुद सुशांत का परिवार ये वीडियो शेयर करते हुए भावुक नजर आ रहा है. उनकी नजरों में इतना होनहार कलाकार अब इस दुनिया में नहीं है.

#SSR at @NITIAayog! A huge talent squashed by a greedy bunch of shameless psychopaths and their scheming patrons. pic.twitter.com/ENrozXuRuG