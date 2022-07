न शादी, न सगाई, ललित मोदी संग रिश्ते पर Sushmita Sen ने 20 घंटे बाद तोड़ी चुप्पी

ललित मोदी और सुष्मिता सेन अपनी रिलेशनशिप को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. 14 जुलाई को ललित ने सुष्मिता के साथ वेकेशन की ढेरों फोटोज पोस्ट कर बताया था कि वह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से यह फोटोज वायरल हुईं और हर तरफ सुर्खियों में दोनों का जिक्र होने लगा. हालांकि अभी तक यूजर्स के लिए इस बड़ी खबर को हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है.

सुष्मिता ने शेयर किया पोस्ट

सुष्मिता सेन और ललित मोदी साथ में इटली के एक खूबसूरत आइलैंड पर छुट्टियां बिताने गए थे. इसके बाद ललित ने लंदन वापस जाकर सुष्मिता सेन संग फोटो पोस्ट कीं. अब ललित के पोस्ट के 20 घंटे बाद सुष्मिता ने भी अपना रिएक्शन फोटोज पर दे दिया है.

सुष्मिता सेन ने ललित मोदी के साथ अपने रिश्ते के सामने आने के बाद पहली पोस्ट शेयर कर दी है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर बेटियों, रेने और अलीशा के साथ फोटो शेयर कर बताया है कि वह बहुत खुश हैं. उन्होंने लिखा, मैं फिलहाल अपने हैप्पी प्लेस में हूं. मेरी शादी नहीं हुई है. कोई रिंग नहीं है. बस अपार प्यार है.'

वायरल हुईं ललित संग फोटोज

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families - not to mention my #better looking partner @sushmitasen47 - a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓. In love does not mean marriage YET. BUT ONE THAT For sure pic.twitter.com/WL8Hab3P6V