रिया के घर NCB की रेड, सुशांत की बहन बोलीं- Good going

सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स को लेकर हुए खुलासे के बाद नार्कोट‍िक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया. एनसीबी की इस कार्रवाई के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह राजपूत ने डिपार्टमेंट की तारीफ की है.

श्वेता ने ट्वीट किया- 'बहुत अच्छे NCB...धन्यवाद भगवान'. बता दें शुक्रवार को एनसीबी ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए शोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है. उनके घर पर घंटों तक छापेमारी भी की गई. दरअसल शोविक का नाम कई ड्रग पैडलर्स संग कनेक्शन को लेकर सामने आए हैं. जैद और बसित परिहार के साथ एनसीबी की बातचीत के दौरान भी उन्होंने शोविक संग कॉन्टैक्ट की बात कबूली थी. जैद, बस‍ित और शोविक इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में हैं.

Good going NCB... Thank You God. 🙏 #GreatStartNCB