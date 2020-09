CBI को नहीं मिल रहे सुशांत के 'मर्डर' के सबूत, स्वामी ने वजह तक बता दी!

राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी भी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले पर अक्सर अपना पक्ष रखते रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत की हत्या किए जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं. स्वामी का ये ट्वीट काफी ज्यादा रीट्वीट किया जा रहा है और फैन्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "सुशांत की हत्या किए जाने के पीछे पहला मकसद साफ है. वह बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर था और इतना टैलेंटेड था कि बॉलीवुड द्वारा उसे नजरअंदाज किया जाना मुमकिन नहीं था. क्योंकि वो उससे कंपीट नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने इस तरह उसे इस खेल से ही बाहर कर दिया था. बाकी जो कुछ है वो बॉलीवुड सिनेमा का बहाना है."

स्वामी ने लिखा, "हत्या का दूसरा कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा. ये थोड़ा राजनैतिक है लेकिन इसके लिए मुझे और ज्यादा रिसर्च करनी होगी." एक तरफ जहां स्वामी ने अपने इस बयान से एक नए आयाम को सामने रखा है वहीं अपने दूसरे पॉइंट के लिए उन्होंने जिज्ञासा भी पैदा कर दी है. क्या स्वामी किसी राजनेता पर सीधे आरोप लगाएंगे? ये वक्त के साथ साफ हो जाएगा.

Motive 1 for murder of Sushant is now clear. He was too independent and too talented for the Bollywood cartel to ignore. They could not compete so eliminate him. Rest is Bollywood cinema type alibi. Motive 2 I will state later— it is political but I need more research