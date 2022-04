2 साल बाद भी नहीं सुलझा सुशांत सिंह राजपूत का केस, CBI ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड के राइजिंग सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत( Sushant Singh Rajput) का निधन हुए दो साल हो चुका है. मगर एक्टर की डेथ मिस्ट्री अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है. सुशांत, बॉलीवुड इंडस्ट्री (Bollywood Industry) में 10 साल से भी ज्यादा वक्त से थे. टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर ने फिल्मों में अपना नाम कमाया और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की. मगर 14 जून, 2020 को सुशांत ने बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगा ली थी. उनकी डेथ के बाद इसकी तफ्तीश शुरू हुई और मामला CBI को सौंप दिया गया था. अब मामले के 2 साल बाद जब एक शख्स ने इसपर जवाब मांगा तो सीबीआई ने फिलहाल इस केस पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया.

सुशांत मामले पर सीबीआई की चुप्पी

सुशांत सिंह राजपूत मामले में फैंस लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक्टर की डेथ की वजह सामने आए और उन्हें इंसाफ मिले. सुशांत के घरवालों ने और फिल्म इंडस्ट्री से भी लोगों ने लगातार इस मामले पर जल्द तफ्तीश पूरी करने की मांग की. लेकिन 2 साल बाद भी ये केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है. पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल सारदा ने RTI के जरिए जानकारी मांगी थी कि सुशांत मामले में जांच कहां तक पहुंची. लेकिन CBI की तरफ से मामले पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हाथ नहीं आया है और एक बार फिर से फैंस को निराशा हाथ लगी है.

"Sushant Singh Rajput case is in the process of investigation, information about the progress may impede the process of investigation. Information requested cannot be provided," CBI in its reply to an RTI query