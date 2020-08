सुशांत केस: क्यों एंबुलेंस का ड्राइवर संदीप सिंह को कर रहा था कॉल? मैनेजर ने बताया

सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रोड्यूसर संदीप सिंह को भी ईडी समन भेजने की तैयारी में है. संदीप सिंह से भी पूछताछ की जाएगी. हाल ही में खबरें आई थीं कि सुशांत की मौत वाले दिन यानी 14 जून से 16 जून तक, संदीप सिंह के फोन से एंबुलेंस के ड्राइवर से कई बार बात हुई. अब संदीप सिंह के मैनेजर दीपक साहू ने इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने बताया कि एंबुलेंस का ड्राइवर संदीप को कॉल क्यों कर रहा था.

क्या कहा दीपक साहू ने?

दीपक ने ट्वीट कर लिखा- जाहिर सी बात है जब संदीप सिंह मीतू सिंह (सुशांत की बड़ी बहन) की औपचारिकताएं पूरी करने में मदद कर रहे थे. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझने में की एंबुलेंस का ड्राइवर उनके नंबर पर कॉल क्यों कर रहा था. पुलिस ने संदीप का नंबर एंबुलेंस के ड्राइवर को दिया था. 14 जून को ज्यादातर समय मैं उनका फोन हैंडल कर रहा था. पेमेंट के लिए ड्राइवर ने शाम में कई बार फोन किया. 16 जून को ड्राइवर ने पेमेंट के लिए फिर से कॉल किया. 22 जून को उसकी पेमेंट पूरी कर दी गई.

I was handling his phone most of times on 14th June and the driver called up few times in the evening for payment. On 16th the driver again called up to ask for payment, which was cleared on 22nd June.