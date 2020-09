रिया को मिले बॉलीवुड समर्थन से बिफरे लोग, सोशल मीडिया पर लगा दी सितारों की क्लास

सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा जा चुका है. लेकिन एनसीबी की इस कार्रवाई के बाद बॉलीवुड का एक तबका खुलकर रिया के समर्थन में आ गया. हर कोई सोशल मीडिया पर रिया के लिए न्याय मांगने लगा. रिया की टी-शर्ट पर लिखे संदेश के जरिए सभी सितारों ने एक्ट्रेस के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया. लेकिन बॉलीवुड का रिया की तरफ ये रवैया लोगों को पसंद नहीं आ रहा है.

रिया को सपोर्ट करना बॉलीवुड को भारी?

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के उन तमाम सितारों ट्रोल किया जा रहा है जिन्होंने रिया के सपोर्ट में ट्वीट किया है. कोई तो उन सितारों को हिपोक्रेट बता रहा है तो कोई उन पर अपराधी को बचाने का आरोप लगा रहा है. एक यूजर ने तो बॉलीवुड सेलेब्स के ट्वीट को ही ट्विस्ट कर नया मतलब दे दिया है. यूजर लिखते हैं- गुलाब लाल होते हैं, वॉयलेट नीले होते हैं, आप एक अपराधी को बचा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए. एक दूसरे यूजर ने एक उदाहरण के जरिए दिखाया है कि सुशांत की मौत के बाद कैसे बॉलीवुड का एक तबका शांत था, लेकिन रिया की गिरफ्तारी पर अब खुलकर बोल रहा है.

Talking of patriarchy in bollywood, the biggest stars are still men over 50: Bachhan (77); SRK (54), Aamir (55) and Salman (54), & Akshay (53). Everyone's favourite lech, Mahesh Bhatt is 73. The top heroines are in their 30s.

So if they can't change this, they should shut up. pic.twitter.com/2ircYewgo9