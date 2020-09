सुशांत के जीजा ने किया अंकिता लोखंडे का समर्थन, कहा- पेड PR के हमलों पर ध्यान न दें

सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब निजी हमले भी किए जा रहे हैं. जब से अंकिता लोखंडे ने सुशांत के हक में आवाज उठाई और रिया के व्यवहार पर सवाल खड़े किए, उन्हें लगातार निशाने पर लिया जा रहा है. रिया की दोस्त शिबानी ने तो अंकिता पर दो मिनट का फेम लेने का आरोप लगा दिया.

सुशांत के जीजा ने किया अंकिता का सपोर्ट

अब अंकिता पर लगातार हो रहे निजी हमलों से सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति नाराज हो गए हैं. वे खुलकर अंकिता के समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने अंकिता के सपोर्ट की तारीफ करते हुए कहा है- अंकिता आप इन पेड पीआर की तरफ से हो रहे हमलों पर ध्यान न दें. ये तो एक साजिश है उन लोगों को रोकने की जो सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं. आपका सहयोग परिवार के लिए मायने रखता है. हम सब सच जानना चाहते हैं. आपको और ताकत मिले.

Dear @anky1912. Please don’t take the jibes made by paid PR seriously. Your support means a lot to the family. This is an organized effort to attack people who want #Justice4SSR.As you have correctly pointed out,all we want is to know the truth. More power to you for your bravery https://t.co/OXhGwyyQVW