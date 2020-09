एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जरूर तीन महीने हो गए हैं, लेकिन उनकी याद में फैन्स का उन्हें ट्रिब्यूट देना जारी है. हर कोई सुशांत को स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है. इसी कड़ी में बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत गाना शेयर किया है. गाने को सुशांत के ही किसी फैन ने बनाया है.

सुशांत की याद में खूबसूरत गाना

उस गाने को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए श्वेता की खुशी देखती ही बन रही है. उनके मुताबिक सुशांत अपने सपनों की वजह से सभी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे. वे लिखती हैं- सुशांत के बड़े परिवार का ये बेहतरीन ट्रिब्यूट है. भाई हमेशा अपने सपनो के चलते दिल में जिंदा रहेगा. हम उसके सपनों को जीएंगे. Folded handsTrident सुशांत के हर सपने को पूरा कर दिखाएगा. एक महान जिंदगी को सेबिब्रेट करने का इससे बेहतरीन अंदाज नहीं हो सकता.

What a great initiative by the extended family! 🙏 Bhai will always be Alive in us through his dreams...because we are going to live them! 🙏🔱🙏 SSRians will make #DreamsOfSSR A Reality! What a Great Way to celebrate a Great Life! pic.twitter.com/op9yoOdUQI