शेखर सुमन बोले- सुशांत केस को 'दिशा' मिलनी जरूरी है, किस तरफ है इशारा?

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस केस के समीकरण लगातार बदलते दिख रहे हैं और हर नया एंगल मामले को और ज्यादा उलझा रहा है. एक तरफ इस केस में ड्रग एंगल नया मोड़ लाया है तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर सुशांत की मौत को दिशा सालियान से जोड़ा जा रहा है. जिस थ्योरी को मुंबई पुलिस ने अपनी शुरूआती जांच में ही नकार दिया था, अब उस पहलू पर फिर जांच की मांग हो रही है.

शेखर सुमन का बड़ा बयान

सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत की भी जांच करने का फैसला किया है. अब सीबीआई भी इस पहलू को समझने की कोशिश करेगी कि कही सुशांत की मौत का दिशा सालियान से तो कुछ कनेक्शन नहीं. एक्टर शेखर सुमन भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने इस दावे पर जोर दे रहे हैं. उनकी नजरों में सुशांत केस में दिशा सालियान वो कड़ी है जिसके जरिए इस मामले को सुलझाया जा सकता है. उनकी नजरों में सुशांत केस को सही दिशा की जरूरत है. वे ट्वीट में लिखते हैं- सुशांत केस को "दिशा" मिलनी ज़रूरी है. हमे सही नज़ रिया तभी मिलेगा. सिर्फ यही नहीं शेखर सुमन ने यहां तक कहा है कि बाकी दूसरे एंगल पर जांच बाद में हो सकती है, लेकिन पहले दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाना जरूरी है.

The film industry is absolutely quiet on Sushant's mysterious death.Are they scared?Or are they plain indifferent and care a damn?Or to them he doesn't matter at all.People die and it's no big deal for them.wat a pity!#Justice4SSRIsGlobalDemand