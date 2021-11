Sooryavanshi Box Office Collection Day 10: जारी है 'सूर्यवंशी' की धुआंधार कमाई, 150 करोड़ का आंकड़ा पार

sooryavanshi box office collection day 10: अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी बॉक्स ऑफ‍िस पर लगातार बंपर कमाई करती जा रही है. सात दिन के अंदर 100 करोड़ के क्लब में एंट्री के बाद अब फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो सूर्यवंशी ने दूसरे रव‍िवार 10 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है.

टोटल 155 करोड़ का कलेक्शन

बॉक्स ऑफ‍िस इंड‍िया के अनुसार सूर्यवंशी ने दूसरे रव‍िवार 40 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई है. उम्मीद की जा रही है कि फिल्म ने सेकेंड वीकेंड 34 से 35 करोड़ की कमाई की है. अगर यह प्रीड‍िक्शन सही रहा तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 155 करोड़ रुपये होग जाएगा.

मालदीव के इस Villa में ठहरे हैं Abhishek-Aishwarya, एक रात का किराया 76 हजार

फिल्म को गुजरात से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. माना जा रहा है कि गुजरात में फिल्म ने रव‍िवार को 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म का सेकेंड सैटरडे भी थ‍िएटर्स में दर्शकों की अच्छी संख्या नजर आई. 9वें दिन सूर्यवंशी ने 10.35 करोड़ रुपये कमाए थे. कुल मिलाकर फिल्म ने 137.84 करोड़ का बेहतरीन कलेक्शन कर लिया. अब सेकेंड संडे के कलेक्शन को मिला दें तो सूर्यवंशी के दस दिनों का टोटल कलेक्शन 155 करोड़ हो जाएगा.

#Sooryavanshi [Week 2] JUMPS AGAIN on [second] Sat… A DOUBLE DIGIT figure on Sat gives hope of cruising past ₹ 150 cr mark by Sun night [Day 10]… Will be interesting to see if it hits DOUBLE CENTURY [₹ 200 cr]… Fri 6.83 cr, Sat 10.35 cr. Total: ₹ 137.84 cr. #India biz. pic.twitter.com/sodPd2lQ5m