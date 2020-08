कोरोना वायरस महामारी ने सबसे ज्यादा नुकसान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किया. कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन ने थ‍िएटर्स पर टेंपररी ताला लगा दिया है जिस कारण फिल्मों की रिलीज रुक गई है. वहीं कोरोना के डर से फिल्मों की शूट‍िंग पर भी रोक लगा दी गई थी. अब जब हालात पहले से बेहतर हैं तो ऐसे में शूट‍िंग तो शुरू हो गई है लेक‍िन फिल्मों का रिलीज प्लेटफॉर्म बदल गया है. अब ज्यादातर फिल्मों को अध‍िक डिले ना करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उतारा जा रहा है. लेक‍िन लगता है जल्द ही थ‍िएटर्स में फिल्मों की रिलीज शुरू हो जाएगी.



दरअसल, रिलायंस एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिश‍ियल ट्व‍िटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया है. कंपनी ने सूर्यवंशी और 83 फिल्म की पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'हमें पूरा विश्वास है कि ये जो थ‍िएट्र‍िकल एग्जीबिजशन को लेकर हालात चल रहे हैं ये जल्द ही हमारी फिल्मों के लिए बेहतर हो जाएंगे, सूर्यवंशी और 83, क्रमश: इस दिवाली और क्रिसमस'.

