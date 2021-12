थिएटर के खुलते ही सिनेमा लवर्स को सूर्यवंशी और अंतिम के रूप में कॉप एक्शन ड्रामा बतौर ट्रीट मिली है.अपने फेवरेट एक्टर्स को हमेशा स्क्रीन पर यूं एक्शन करते देखना फैंस को हमेशा भाता रहा है. यही वजह है कि एक लंबे समय बाद थिएटर खुलने के बावजूद फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर इसका बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. सूर्यवंशी जहां तीन हफ्तों से थिएटर में लगातार कमाई कर रही है. वहीं अंतिम फिल्म ने वीकेंड में डिसेंट कलेक्शन किया है.

#Antim maintains a strong grip on Day 5… 10.49% decline on Tue [vis-à-vis Mon] indicates it will continue to sprint in Weekend 2 as well… A healthy total is on the cards… Fri 5.03 cr, Sat 6.03 cr, Sun 7.55 cr, Mon 3.24 cr, Tue 2.90 cr. Total: ₹ 24.75 cr. #India biz. pic.twitter.com/t1xAYE9L86