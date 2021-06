घर के बाहर मदद के लिए खड़े लोगों की भीड़ नहीं देखना चाहते सोनू सूद, ये है वजह

पिछले एक साल से जरूरतमंदों की मदद कर रहे सोनू सूद को लोग अपना मसीहा मान बैठे हैं. सब जगहों से आस खोने के बाद लोग सोनू सूद के पास मदद के लिए पहुंचते हैं. कोरोना काल में शुरू हुआ मदद का सिलसिला आज तक जारी है. सोनू के घर के बाहर लोगों की भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, बस ये आस लिए कि उन्हें मदद मिलेगी.

सोनू के घर के बाहर लगा जनता दरबार

सोनू सूद ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि वे अपने घर के बाहर मौजूद भीड़ को वहां से गायब देखना चाहते हैं. उन्होंने लिखा- जिस दिन ये भीड़ यहां से चली जाएगी मुझे लगेगा कि अब लोगों की पीड़ा खत्म हो गई है. चलो साथ मिलकर जल्द ही इसे संभव करते हैं.

The day this crowd disappears,

I will feel the miseries have ended.

Let's make this happen soon, together. https://t.co/IBpvqhCUya