जब डिप्रेशन से जूझ रही थीं कीर्ति कुल्हारी, रातोंरात प्रोजेक्ट से किया गया बाहर

बॉलीवुड में एक्टर्स को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है. कई बार एक्टर्स ने बताया है कि कैसे उन्हें फिल्मों से निकाला गया था. अब एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने भी अपने ऐसे ही एक्सपीरियंस को शेयर किया है. कीर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया कि कुछ साल पहले एक साउथ फिल्म से बाहर कर दिया गया था.

जब कीर्ति कुल्हारी ने खोई फिल्म

आर जे सिद्धार्थ कनन से बातचीत में कीर्ति कुल्हारी ने बताया, 'एक ऐसा समय था जो मुझे खास तौर पर याद है, जब मैं सबकुछ खो रही थी. यह 2009 के आसपास की बात है. मुझे एक साउथ इंडियन फिल्म मिली थी. उसी समय मेरी निजी जिंदगी में मेरे जीवन का सबसे खराब समय चल रहा था. मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी. मुझे याद है जब ये सब हो रहा था तब मुझे फिल्म मिली. फिर मैं फिल्म के लिए फोटोशूट करवाने गई. वहां से वापस आने के बाद उन्होंने कभी मुझे कॉल करके अपने साथ शूट करने के लिए बुलाया ही नहीं.'

जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही थीं कीर्ति

कीर्ति ने आगे बताया, 'मुझे बदल दिया गया था. मुझे नहीं पता कि मैं उस समय खराब दिखाई दे रही थी या नहीं, लेकिन मैं अपने एलिमेंट में नहीं थी और शायद यह चीज लोग देख सकते थे. मुझे बस रातोरात बदल दिया गया था. मेरे निजी जीवन में जो हो रहा था उसके बाद फिल्म से निकाला जाना, इस बात से मुझे झकझोर के रख दिया था. मुझे पहले तो लगा कि सब खत्म हो गया है. जैसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है और मैं यही रहूंगी. यही मेरी जिंदगी होगी. यह इतना डरावना था.'

कीर्ति कुल्हारी ने बताया कि जब उनकी मेन्टल हेल्थ ठीक होना शुरू हुई तब उन्हें आशा की किरण दिखाई दी. उन्होंने यह भी बताया कि इस वाकये ने उन्हें अपने पास को ठीक करने और आध्यात्म के रास्ता पर भी डाला. बात करें कीर्ति कुल्हारी के प्रोजेक्ट्स की तो उन्हें पिछली बार नेटफ्लिक्स की फिल्म The Girl on the Train में देखा गया था. इसके अलावा वह शादीस्थान नाम की फिल्म में भी नजर आईं.