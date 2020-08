स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए नहीं थे फोन, सोनू सूद ने की मदद

प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने से लेकर विदेश से स्टूडेंट्स को अपने देश वापस लाने तक, सोनू सूद पिछले कई महीनों से नि:स्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं. अब सोनू सूद ने स्टूडेंट्स की मदद की है, उन्हें ऑनलाइन क्लासेज के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराया है.

बता दें कि हरियाणा के मोरनी गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करने के लिए स्मार्टफोन की जरुरत थी, और स्मार्टफोन के लिए उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ता था. जब एक्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल तक मोबाइल फोन पहुंचाए. ताकि स्टूडेंट्स को मीलों का सफर तय न करना पड़े.

सोनू सूद ने किया ये ट्वीट

मोबाइल फोन पाने के बाद प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स ने सोनू सूद से वीडियो कॉल के जरिए बात की. वहीं सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा- मेरे दिन की शानदार शुरुआत, अपनी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन मिल गए. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया.

A wonderful beginning to my day watching all the students get their smartphones to attend their online classes. @Karan_Gilhotra पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। 🇮🇳 n thanks to @HinaRohtaki for bringing this need for the students to our notice. https://t.co/6Pn9QH0o4H