लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद कर मसीहा कहलाने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मदद का अपना कारवां जारी रखा है. वे आज भी अपनी टीम के साथ जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करते हैं. हाल ही में उन्होंने थाईलैंड में फंसे एक भारतीय को देश वापसी में मदद की. सोनू ने उस व्यक्त‍ि को प्लेन की ट‍िकट भेजी और उसके भारत आने का इंतजाम किया.

सोनू सूद ने उस शख्स का वीड‍ियो शेयर कर उसे प्यारा सा संदेश भेजा है. इस शख्स का नाम है साह‍िल खान. साह‍िल ने 11 जून को ट्वीट कर सोनू से मदद मांगी थी. इसपर सोनू ने तुरंत ने उन्हें जवाब दिया और उन्हें ट‍िकट भेजने की बात बताई. सोनू ने बड़ी सक्र‍ियता से अपना काम किया और दो दिन बाद साह‍िल वापस अपने देश भारत पहुंच चुके थे. साह‍िल ने सोनू को धन्यवाद देते हुए एक वीड‍ियो शेयर किया था.

Brahmastra का रिव्यू करते हुए 3 बार कुर्सी से गिर पड़े KRK, ट्रेलर को बताया वाहियात

I m stuck in Thailand and there is no option to get out from here, Sonu sir I requested you to please help.@SonuSood