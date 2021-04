कोरोना काल में बेबस महसूस कर रहे सोनू सूद, नहीं कर पा रहे बेड-दवाइयों का इंतजाम

कोरोना काल में अनगिनत लोगों की मदद कर मसीहा का तमगा पाने वाले सोनू सूद, इन दिनों खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. सोनू, साल 2020 से ही लोगों की मदद करते आ रहे है. हालांकि अब सोनू सूद बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे है. सोनू ने ट्वीट कर बताया है कि वह कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए अस्पताल में बेड और दवाईयों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे है.

लोगों की मदद ना कर पाने पर परेशान हैं सोनू सूद

बीते समय में सोनू सूद के आगे आकर मदद करने वाले बर्ताव को देखकर काफी लोग उनसे प्रेरित हुए हैं. कोरोना के काल में लोगों को हिम्मत और मदद देने वाले सोनू को आज असहाय महसूस हो रहा है. एक्टर ने खुद इस बात को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर बताया कि कोरोना की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उन्हें बेड और दवाईयों का बंदोबस्त नही हो पा रहा है. उन्होंने मास्क पहने रखने और सावधानी बरतने का भी संदेश दिया.

सोनू लिखते हैं, ''सुबह से मैंने अपना फोन नीचे नहीं रखा. मुझे लगातार पूरे देश से कॉल आ रहे है, बेड के लिए, दवाईयों के लिए, इंजेक्शन के लिए, और मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी तक मैं इन चीजों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा हूं. घर रहिए, मास्क पहनिए, खुद को इन्फेक्शन से बचाइए.''

Since morning I haven't kept my phone down, thousands of calls from all over India for HOSPITAL BEDS, MEDICINES, INJECTIONS and still not able to provide to many of them, I feel so helpless.The situation is scary, pls stay at home ,wear mask and prevent yourself from infection.🙏

सोनू ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, ''मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं. मैं मानता हूं कि साथ मिलकर हम लोगों की जान बचा सकते हैं. ये समय औरों पर इल्जाम लगाने का नहीं बल्कि खुद सामने आकर मदद करने का है. उन लोगों की मेडिकल जरूरत को पूरा करें जो खुद ऐसा नहीं कर सकते. चलिए मिलकर जिंदगी बचाते हैं.''

All said and done, I am still on it, I am sure together we can save many more lives.

It's time not to blame anyone but to come forward for a needy who needs your help. Try to provide medical needs to the ones who don't have an access. LETS SAVE LIVES TOGETHER.Always there for u🙏