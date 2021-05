दिव्यांग महिला ने सोनू सूद की फाउंडेशन में डोनेट की 5 महीने की पेंशन, एक्टर ने बताया सबसे अमीर

सोनू सूद ने देश के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं. कोरोना वायरस महामारी एक समय सोनू सूद वह इंसान हैं, जो देशभर के करोड़ों देशवासियों के लिए किसी वरदान की तरह सामने आए हैं. सोनू ने साल 2020 में लोगों की मदद करना शुरू किया था और तब से अभी तक वह कोरोना से जूझने वालों का सहारा बने हैं. इस बीच सोनू सूद अपनी फाउंडेशन भी चला रहे हैं, जो जरूरतमंदों को मदद मुहैया करवा रही है.

दिव्यांग महिला ने डोनेट किए पैसे

अब सोनू सूद की सूद फाउंडेशन में एक खास इंसान ने डोनेशन किया है. सोनू सूद ने खुद इस शख्स के बारे में ट्वीट कर बताया है और इसकी तारीफ भी की है. सोनू सूद ने एक दिव्यांग महिला की तस्वीर शेयर कर बताया है कि इस महिला ने उनकी फाउंडेशन में 15000 रुपये डोनेट किए हैं. सोनू ने कहा कि उनके लिए यह महिला सबसे अमीर भारतीय हैं.

सोनू ने ट्वीट में लिखा, ''बोड्डू नागा लक्ष्मी, एक दिव्यांग लड़की और यूट्यूबर हैं. यह आंध्रा प्रदेश के एक छोटे गांव Varikuntapadu से हैं. उन्होंने सूद फाउंडेशन में 15000 रुपये दान में दिए हैं. यह पैसे उनकी पांच महीने की पेंशन हैं. मेरे लिए वह सबसे अमीर भारतीय हैं. आपको किसी का दुख देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है. एक असली हीरो.''

Boddu Naga Lakshmi



A Blind girl and a youtuber.



From a small village Varikuntapadu in andra Pradesh

Donated 15000 Rs to @SoodFoundation & that's her pension for 5 months.

For me she's the RICHEST Indian.

You don't need eyesight to see someone's pain.

A True Hero🇮🇳 pic.twitter.com/hJwxboBec6