सोना मोहपात्रा का कंगना रनौत पर वार, 'किसी की मौत पर मसीहा बनने की कोशिश ना करें'

सिंगर सोना मोहपात्रा लगातार कंगना रनौत के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही हैं. वे एक तरफ अगर बीएमसी की कार्रवाई की निंदा करती हैं तो वहीं दूसरी तरफ कंगना की भाषा का भी विरोध करती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स कर कंगना रनौत को आईना दिखाने की कोशिश की है. उनकी नजरों में जिस तरह से कंगना बोलती हैं, वो किसी भी हालत में जायज नहीं बताया जा सकता.

सोना ने कंगना पर साधा निशाना

एक बार फिर सोना मोहपात्रा ने कंगना पर हमला बोल दिया है. कुछ समय पहले कंगना ने उर्मिला को सॉफ्ट पॉन स्टार बता दिया था, अब उनके उसी बयान को आधार बनाते हुए सोना ने कंगना पर निशाना साधा है. उन्होंने कंगना पर किसी की मौत का फायदा उठाने का आरोप लगा दिया है. वे ट्वीट कर लिखती हैं- किसी को माफिया बताना, सस्ती कॉपी कहना, सॉफ्ट पार्न स्टार बता देना. किसी की मौत का इस्तेमाल कर लोगों की नजरों मे मसीहा बनने का ये असफल प्रयास है. ऐसा कर तुम हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं दे पाओगी. बल्कि एक खराब उदाहरण पेश करोगी.

सलमान तक साध चुकी निशाना

अब ये पहली बार नहीं है जब सोना ने कंगना के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए हों. उन्होंने इससे पहले भी कंगना के बयानों पर आपत्ति दर्ज करवाई है. जब कंगना ने रिया को एक ड्रगी कह दिया था, उस समय भी सोना ने सोशल मीडिया पर कंगना को लताड़ा था. वैसे सोना मोहपात्रा की जैसी शख्सियत है उसे देखते हुए उनका हर विवाद पर रिएक्ट करना लाजिमी हो जाता है. सिंगर ने कई मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे हैं. वे तो इतना खुलकर बोलती हैं कि सलमान खान जैसे सितारों को भी चुनौती दे चुकी हैं.

Calling others Gold digger, mafia bimbo, Sasti copy, Soft porn star ?!?Playing the messiah of the masses by using a tragic death is the worst act of opportunism. Doesn’t make you the pillar of virtue,justice or the flagbearer of “Hindu Cultural values”. Highlights the worst side. https://t.co/J1fDXyGEr6